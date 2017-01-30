戰鬥民族酒駕拒捕 下一秒竟攻進機場大廳！
2017-01-30 14:57
車輛沿路衝撞，民眾全看傻眼。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕戰鬥民族超狂！俄羅斯喀山（Kazan）一名40歲男子日前酒駕遇到臨檢，沒想到他打死也不願配合警方，隨後甚至直接把車子開進機場大廳，影片上傳後引發網友熱議。
《RT.com》報導，喀山國際機場上週三出現超狂畫面，一名酒駕男為了躲避警方盤檢，竟直接把車子撞進機場內，一共衝撞4次才成功進入機場大廳，造成數名員警受傷，還把機場水管撞毀，使機場淹大水。
駕駛衝進機場大廳後，成功在室內繞了一圈，旅客全看傻眼，他一路撞爛機場的自動門，最後揚長而去。網友對駕駛的技術感到佩服，稱讚他即使喝醉了還是不會撞到人。
報導指出，該車駕駛除了酒駕，車內還被搜出大麻等毒品，據傳該駕駛過去也曾經是警察，他目前被判拘留15天，相關單位正在進行調查。
據了解，此次鬧劇造成約10萬美元（約新台幣315萬元）損失，機場約有20處受損。另外針對開車衝撞行為，駕駛也可能面臨另一項刑事案件。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 子瑜抱愛犬開同學會 這樣點餐超霸氣...
- 春節上班被潑麵 超商店員流淚：不會提告
- 役男培育國腳 「足」智多謀
- 難得同框！楊冪為女兒戴綠帽合體劉愷威
- 《太陽的後裔模擬考》解答
- 昔日玉女淡出歌壇 無法接受「親密接觸」？
- 警破獲快失傳的「鏈寶」賭場 36賭客就逮
- 台鐵產業工會：台鐵高層過年休假 為何基層不行？
- 小英發紅包！彰化溪湖福安宮 民眾超熱情！
- 別再砸錢啦！他買2000元刮刮樂2本 結果虧爆了...
- 內閣將改組 勞動部、國發會換人
- 掃到川普禁令 伊朗導演去不了奧斯卡
- 小英豐原慈濟宮發紅包 人潮擠爆廟東
- 漫威電影2017上映日
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 彭佳嶼氣象員落海 空軍救援
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei mayoral race raised on Tsai’s Guandu Temple trip
- 要命小方愛子遭擄 勒贖500萬 警救出
- 今全台變天轉濕冷 吳德榮：明起3天注意保暖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rail operator warns striking workers
- 議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 下載台灣燈會APP 賞燈還能抽轎車
- 《廣島之戀》影后藏癌4年 享壽89歲
- NBA》魏少大三元拼圖再多一塊 雷霆仍慘敗騎士
- 暖暖初三出遊趣 溪頭上看6000人
- 自由之星》王柏融 單季200安 寫不完的棒球驚奇
- 大樂透頭獎3注中
- NBA》Uncle Drew再臨！厄文晃過魏少完成三分打（影音）
- 前進越南 台酒將跨海設子公司
- LPGA菁英賽》林西康新年首冠到手 徐薇淩21名近1年最佳
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FEATURE: Classmates work to help Nepalese children
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗
- 權相佑40歲天天操 傲秀8塊肌
- 獅主場整修 熱身賽移師台體大
- 接獲徵詢是否願入閣... 他坦言想留在地方
- 炎亞綸敢言 犀利針砭時事
- 小薰吉祥8道菜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：戰鬥民族酒駕拒捕 下一秒竟攻進機場大廳！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分