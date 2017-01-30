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戰鬥民族酒駕拒捕 下一秒竟攻進機場大廳！

車輛沿路衝撞，民眾全看傻眼。（圖擷自YouTube）

2017-01-30  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕戰鬥民族超狂！俄羅斯喀山（Kazan）一名40歲男子日前酒駕遇到臨檢，沒想到他打死也不願配合警方，隨後甚至直接把車子開進機場大廳，影片上傳後引發網友熱議。

《RT.com》報導，喀山國際機場上週三出現超狂畫面，一名酒駕男為了躲避警方盤檢，竟直接把車子撞進機場內，一共衝撞4次才成功進入機場大廳，造成數名員警受傷，還把機場水管撞毀，使機場淹大水。

駕駛衝進機場大廳後，成功在室內繞了一圈，旅客全看傻眼，他一路撞爛機場的自動門，最後揚長而去。網友對駕駛的技術感到佩服，稱讚他即使喝醉了還是不會撞到人。

報導指出，該車駕駛除了酒駕，車內還被搜出大麻等毒品，據傳該駕駛過去也曾經是警察，他目前被判拘留15天，相關單位正在進行調查。

據了解，此次鬧劇造成約10萬美元（約新台幣315萬元）損失，機場約有20處受損。另外針對開車衝撞行為，駕駛也可能面臨另一項刑事案件。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影片請見：

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  • 機場內約有20處被駕駛撞爛。（圖擷自YouTube）

    機場內約有20處被駕駛撞爛。（圖擷自YouTube）

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