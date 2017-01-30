無視川普移民禁令 星巴克CEO：未來要雇1萬名難民
2017-01-30 15:20
星巴克執行長舒爾茲不理川普禁令，表示未來5年內星巴克要在全球75國營業據點雇用1萬名難民，同時也計畫以其他措施對抗川普新政。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前禁止敘利亞、葉門、伊朗等七個穆斯林國家公民入境美國，引起全球輿論抨擊。不過美國連鎖咖啡星巴克（STARBUCKS）執行長舒爾茲（Howard Schultz）不理川普，更強調未來5年內星巴克要在全球75國營業據點雇用1萬名難民。
綜合外電報導，舒爾茲週日發送給星巴克員工一封公開信，強調川普政府的作為具有日益增長的不確定性，星巴克對此不會袖手旁觀、保持沉默，他同時也向公司全體上下及合作夥伴喊話，強調會盡全力協助受禁令影響的員工與夥伴度過這段時期，但星巴克方面拒絕透露有多少員工受到影響。舒爾茲指出，聯合國認定的難民有65萬人，目前正計畫在星巴克全球75國據點雇用1萬名難民，同時也計畫以其他措施對抗川普新政。
另外針對川普下令在美墨邊境修築圍牆一事，舒爾茲也對此做出回應，強調星巴克在墨西哥創造了7000多個就業機會，也和墨西哥種植咖啡豆的農民合作了數十年，未來將繼續投資墨西哥這個極其重要的市場，並呼籲川普要建造「橋樑」，而非「圍牆」。
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