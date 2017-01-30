西班牙驚傳離奇命案 一家3口遭2公噸衣物壓死

西班牙發生一起離奇命案，一家3口被發現遭到裝滿衣物的紙箱壓死，據後來趕到現場的救難人員指出，這些衣物紙箱重達近1至2公噸。（圖截自YouTube/AGENCIA EFE）

2017-01-30 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙東南部城市阿利坎特（Alicante）發生一起離奇命案，當地一家3口被發現遭到裝滿衣物的紙箱壓死，據後來趕到現場的救難人員指出，這些衣物紙箱重達近1至2公噸，原來被壓死的當事人夫婦有儲物癖，喜歡收集不同類型的衣物。

綜合外媒報導，該起離奇事故發生在當地時間28日上午8點左右，死者分別是49及50歲的摩洛哥裔夫婦及他們的12歲女兒。但直到當天下午1點，死者夫婦的另一名18歲女兒才發現父母房間內的紙箱全都倒塌在床上，而且紙箱重量導致2樓地板凹陷到1樓，她當下便趕緊報警求救。

救援人員趕到現場後才從成堆的衣服中找到3人，但全都失去生命跡象，目前尚未得知為何成堆紙箱會倒塌，法醫也將驗屍判斷死者是否死於窒息。據傳死者夫婦患有儲物癖，在過去數年內喜歡收集不同類型的衣物積放在家中，死者的鄰居表示，該對夫婦相當友善但性格也相當低調沉默。