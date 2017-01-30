川普首場軍事行動 上任後首位美軍陣亡
2017-01-30 13:47
川普上任後發動首場軍事行動，1名美軍陣亡。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間29日批准首場軍事行動，美軍菁英部隊清晨突襲葉門開打組織，擊斃約14名聖戰士，不過也造成1名美軍喪生、3人受傷。
綜合外媒報導，美軍菁英部隊派出直升機及地面部隊，突襲恐怖組織「基地」的分支「阿拉伯半島基地」（AQAP），據傳擊斃41名疑似武裝人士，但也同時造成8名婦女、8名幼童不幸喪命。美軍沒有提到平民死亡情形。
美軍聲明提到，1名菁英部隊突襲隊員死亡、4人受傷。並未詳述死亡原因，其中1人因參與攻擊任務的1架軍機「重落地」而受傷。
美聯社報導，此次軍事行動，是川普上任後首度有美軍殉職，凸顯批准這項軍事行動的重要性。法新社則指出，川普政府宣示打擊恐怖組織，29日首度在葉門展開軍事行動。
針對美軍殉職，川普也發出聲明，「1名英勇軍人在對抗邪惡激進伊斯蘭恐怖主義的戰役中殉職，美國人民對這項消息感到哀傷。」
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