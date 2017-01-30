為國奉獻卻晚景淒涼 英軍被爆處死退伍軍用犬
2017-01-30 14:42
〔即時新聞／綜合報導〕英國陸軍日前遭爆，2013年至2016年間，基於「無法執行任務」，將231隻自阿富汗、伊拉克退役的軍用犬處以安樂死，動物維權組織痛批，軍犬與軍隊出生入死，晚年卻遭到這種待遇，「牠們又不是義工」。
英國《每日郵報》日前依據《資訊自由法》，向英國陸軍索取相關文件，揭露軍方訓練軍用犬協助搜尋炸彈、守衛基地，晚年卻因牠們年老、疲乏，再也無法精準執行任務，施以安樂死。據悉，2013年至2016年間，英軍將231隻軍用犬安樂死，其中有些還不滿8歲，一些是染上嚴重疾病、受傷，甚至有45隻即使沒有嚴重疾病也被處死。
動物維權組織PETA批評，這些軍用犬冒生命危險出任務，自阿富汗、伊拉克退役後，應獲得妥善照顧，「牠們又不是義工」。部分網友譴責，這樣的待遇「非常不公平」，也有人質疑，西方人老在宣揚「善待動物」的理念，但「軍用犬為國犧牲奉獻後，不再具有利用價值，竟任意處置，這樣對嗎？」
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