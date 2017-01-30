| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

加拿大清真寺爆發槍擊案 現場至少5人死亡

加拿大魁北克市一間清真寺遭到至少3名槍手開槍掃射，造成現場5人喪生至少10多人受傷，目前警方已逮捕2名槍手。（路透）

2017-01-30  13:04

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克市（Quebec City）一間清真寺爆發槍擊案，有外媒報導指出，魁北克伊斯蘭文化中心（Quebec City Islamic Cultural Center）於當地時間29日晚間8點，遭到至少3名槍手開槍掃射，造成現場5人喪生至少10多人受傷，目前警方已逮捕2名槍手。

綜合外媒報導，魁北克市伊斯蘭文化中心遭到槍手掃射時，中心內約有40人正在進行晚禱告，掃射造成現場至少5人死亡與10多人受傷，目前警方已逮捕2名嫌犯且封鎖現場，警方認為可能還有其他人涉案。清真寺的負責人楊吉（Mohamed Yangui）於槍擊發生時人不在清真寺內，他表示「為什麼會發生此事？這是野蠻行為」

魁北克市伊斯蘭文化中心不是頭一次遭遇惡意攻擊，去年6月伊斯蘭教齋戒月期間，就有不明人士把一個豬頭扔在清真寺門外，警告意味十分濃厚。因為伊斯蘭教視豬為不潔的動物，極右派人士經常用豬頭惡意嘲諷穆斯林移民。

該間清真寺已不是頭一次遭遇惡意攻擊，去年6月伊斯蘭教齋戒月期間，就有不明人士把一個豬頭扔在清真寺門外，警告意味十分濃厚。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊斯蘭教 加拿大 槍擊 清真寺 穆斯林
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：加拿大清真寺爆發槍擊案 現場至少5人死亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.