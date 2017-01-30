加拿大清真寺爆發槍擊案 現場至少5人死亡
2017-01-30 13:04
加拿大魁北克市一間清真寺遭到至少3名槍手開槍掃射，造成現場5人喪生至少10多人受傷，目前警方已逮捕2名槍手。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克市（Quebec City）一間清真寺爆發槍擊案，有外媒報導指出，魁北克伊斯蘭文化中心（Quebec City Islamic Cultural Center）於當地時間29日晚間8點，遭到至少3名槍手開槍掃射，造成現場5人喪生至少10多人受傷，目前警方已逮捕2名槍手。
綜合外媒報導，魁北克市伊斯蘭文化中心遭到槍手掃射時，中心內約有40人正在進行晚禱告，掃射造成現場至少5人死亡與10多人受傷，目前警方已逮捕2名嫌犯且封鎖現場，警方認為可能還有其他人涉案。清真寺的負責人楊吉（Mohamed Yangui）於槍擊發生時人不在清真寺內，他表示「為什麼會發生此事？這是野蠻行為」
魁北克市伊斯蘭文化中心不是頭一次遭遇惡意攻擊，去年6月伊斯蘭教齋戒月期間，就有不明人士把一個豬頭扔在清真寺門外，警告意味十分濃厚。因為伊斯蘭教視豬為不潔的動物，極右派人士經常用豬頭惡意嘲諷穆斯林移民。
該間清真寺已不是頭一次遭遇惡意攻擊，去年6月伊斯蘭教齋戒月期間，就有不明人士把一個豬頭扔在清真寺門外，警告意味十分濃厚。（法新社）
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