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移民政策引極大反彈 川普親發聲明護航

川普表示，他所簽署的禁令都是為了美國的自由安全著想。（法新社）

2017-01-30  13:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日簽署一系列打擊移民的行政命令，但引起國內外極大反彈，川普不得不做出回應，他強調，這一切都是為了美國的安全和自由。

川普在聲明中寫到，「美國一直是一塊自由的淨土與勇敢的家園」、「我們將持續維護美國的自由與安全，但媒體拒絕提到這一點。」

至於外界將他的移民禁令形容是「穆斯林禁令」，川普駁斥：「我想說清楚，這並不是穆斯林禁令，媒體的報導是錯誤的，這無關信仰，而是關於我們國家的安全。」

川普還拿前總統歐巴馬救援，強調自己的政策是延續前朝政府應對恐怖主義的做法：「我的政策與歐巴馬類似，他在2011年禁止對伊拉克難民發放簽證達6個月。」

川普所簽署的移民政策中規定，在未來的90天內，禁止敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等7個國家的所有人民入境美國。但紐約聯邦法官唐納利（Ann Donnelly）做出裁決，暫停遣返持合法簽證卻遭拘留的外國人，並讓已經抵達機場且持有效簽證的民眾入境。

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相關關鍵字： 川普 恐怖主義 穆斯林 美國 行政命令
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