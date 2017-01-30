阿蒙擊敗瓦爾斯 將代表左派選法國總統
2017-01-30 05:12
〔中央社〕法國左派政黨總統初選今天進行第2輪投票，初步結果顯示，前教育部長阿蒙（Benoit Hamon）輕易擊敗前總理瓦爾斯（Manuel Valls），將代表左派角逐今年總統大選。
法新社報導，初選籌委會負責人克雷（Thomas Clay）宣布，6成投票所的開票結果顯示，阿蒙的得票率為58.65%，遠勝過瓦爾斯的41.35%得票率。
克雷說，一週前的第1輪投票，當時有160萬人參與投票，今天的投票率較第1輪「高出很多」。
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