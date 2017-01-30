婚禮悲劇 馬達加斯加卡車墜河47死
2017-01-30 02:36
〔中央社〕警方今天表示，搭載婚禮新人和賓客的1輛卡車衝出道路墜河，造成至少47人喪生，罹難者包括10名孩童和剛結婚的那對新人，另有22人受傷。
警方表示，這起事故於28日清晨發生在安祖祖魯貝（Anjozorobe）鎮外，卡車搭載前一天參加婚禮的賓客等。安祖祖魯貝鎮距首都塔那那利佛約90公里。
警方發言人告訴法新社，總共有47人死亡，包括10名孩童和剛結婚的那對新人，另有22人受傷。
警方把這起事故歸咎於卡車司機載運太多乘客，而那輛卡車原本僅供載貨用。
警方發言人說，根據他們的推斷，僅供載貨的卡車司機載運太多乘客，為躲避交通警察查驗而開快車，於轉錯彎後墜入馬納納拉河（Mananara River）。
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