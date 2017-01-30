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仰光機場槍擊案 全民盟法律顧問身亡

2017-01-30  01:12

〔中央社〕緬甸仰光國際機場今天發生槍擊事件，執政黨全國民主聯盟（NLD）法律顧問吳可尼（U Ko Ni）自印尼返國時，被一名槍手擊中頭部當場身亡。

根據緬甸媒體「緬甸時報」報導，吳可尼是前往印尼參加會議後自雅加達返回仰光，今天下午4時30分左右在計程車候車處，遭到一名男子持兩把手槍近距離開槍，導致吳可尼頭部中彈倒臥血泊中，雖然緊急送往醫院，依舊搶救無效，宣告死亡。

這起槍擊事件另有4人受傷，槍手已被捕，是1名53歲居住在曼谷德勒的男子，警方正在偵訊中，行凶動機仍待調查。吳可尼是著名律師，最近才支持成立緬甸穆斯林律師協會。

這起發生在仰光國際機場的槍擊事件，已經在緬甸傳開，社會各界議論紛紛，台商界也得知此事，相互提醒注意本身安全。

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