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川普簽穆斯林禁令 梅克爾怒：別拿反恐當藉口

德國總理梅克爾與川普通電時批評川普，別拿反恐當藉口，將難民和穆斯林拒於境外。（路透）

2017-01-29  23:04

〔編譯周柏憲／綜合報導〕德國總理梅克爾的發言人塞柏特（Steffen Seibert）今日（29）表示，梅克爾對美國總統川普說，打著全球反恐的旗幟禁止難民和以穆斯林為主的國家入境美國，這並非藉口。

塞柏特說，梅克爾與川普在28日通電時表示，川普不該一竿子打翻一船人，「即使必須果斷打擊恐怖主義，並不表示對具有特殊背景和信仰的個人全然抱以懷疑態度。」

梅克爾也提醒川普，根據《日內瓦公約》（Geneva Conventions）規定，基於人道立場，國際社會應該接納戰爭難民。

塞柏特表示，德國對美國針對難民和穆斯林的入境禁令表示遺憾，將檢視該政策對擁有雙重國籍的德國公民帶來哪些影響。

路透指出，塞柏特是第一個透露梅克爾對川普移民禁令的看法。

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  • 川普28日與梅克爾通電。（路透）

    川普28日與梅克爾通電。（路透）

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