馬來西亞客艇遭浪襲 尋獲多位失蹤中國遊客

2017-01-29 23:07

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一艘載著多位中國遊客的旅遊船隻今日（29）消失在馬來西亞海域，多人失蹤。許多消息來源指出，當局已發現大多數的乘客。

美聯社報導，這艘消失的馬國船隻上載有31人，多為中客，其中有4人仍下落不明；法新社則引述馬國國家安全部長沙希淡（Shahidan Kassim）提供的數據，已尋獲23位中客和2名船員，另6人下落不明，包含5名中客、1名船員。

該船隻28日早上自馬來西亞沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）駛往以原始海灘與潛水勝地聞名的沙巴環灘島（Pulau Mengalum），並在當日晚間失蹤。船長與一名船員在週日稍早於沙巴環灘島獲救。

根據船長說法，船身遭浪擊打後「破了」，因此釀成沈船意外。

馬來西亞海事執行署（Malaysian Maritime Enforcement Agency）表示，馬國海軍以及警察出動多艘船艦以及至少一架飛機，搜尋範圍為南海1400平方公里，但遭到強風和惡劣海象阻撓。