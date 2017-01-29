駭客好囂張！ 入侵飯店系統「鎖房客要贖金」
2017-01-29 19:02
駭客破解飯店的電子鎖功能，將多名房客反鎖在房間內，要求飯店必須支付等同於1500歐元（約台幣5萬元）的比特幣才會放人。（圖擷取自《The Local》）
〔即時新聞／綜合報導〕奧地利一家開業已有111年歷史的高級飯店，日前遭到駭客入侵，駭客破解飯店的電子鎖功能，將多名房客反鎖在房間內，要求飯店必須支付等同於1500歐元（約台幣5萬元）的比特幣才會放人，飯店依約支付後雖然報警，但警方也對此束手無策。
根據奧媒《The Local》報導，這間飯店是位於阿爾卑斯山間的雅各維爾特飯店（Romantik Seehotel Jägerwirt），飯店經營者透露，先前飯店曾遭到駭客入侵三次，最近一次則是在去年底，當時駭客將飯店的預定系統、收銀系統都全數關閉，甚至駭入客房的電子鎖系統，將數名房客反鎖在房內，進而向飯店勒索贖金，駭客要求飯店必須支付與1500歐元等值的比特幣，付款後才會放人並恢復系統，飯店迫於無奈只能付款，一切過程宛如電影情節。
飯店經理布蘭史塔特（Christoph Brandstaetter）表示，事發當時飯店有180位房客受到影響，事後雖然報警處理，但警方也對此束手無策，甚至在檢查電腦系統時發現駭客在系統中留下「後門」，方便下次再度駭入，但目前該飯店系統已經全面更新。
雅各維爾特飯店有著111年歷史，過去為了創新而做出許多改變，電子鎖便是其中一例，但飯店經理布蘭史塔特表示，目前計畫將部分客房換回傳統門鎖，藉此應對日漸猖獗的網路攻擊。
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