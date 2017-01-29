川普再簽行政命令 要求30天內提出擊敗IS計畫
2017-01-29 19:11
川普再簽行政命令，加強政府官員遊說限制，以及提出打擊伊斯蘭國的策略。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕上任後效率驚人的美國總統川普，於當地時間週六再簽行政命令，分別為延長政府官員卸職後從事遊說工作的限制，以及要相關單位提出30天內擊敗伊斯蘭國（IS）的計畫。
綜合外媒報導，部分美國政府官員在卸職後，會成為其他國家，或各大公司、機構的遊說成員，川普對此類風氣所形成的文化多有批評，因此決定永久禁止官員替他國遊說，其他類型的遊說人員則將禁令從2年延長至5年。
此外，川普也踏出對付IS的第一步，一方面重組國家安全委員會，另一方面，要求相關單位在30天內提交擊敗IS的有效計劃。川普已在週五和美國參謀長聯席會議、國防部長馬提斯（James Mattis）開會，聯席會議主席鄧福特（Joseph Dunford）已經篩選出具有潛力的方案來處理恐怖組織。
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