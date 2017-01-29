在中國走下坡？ iPhone丟最暢銷手機寶座
2017-01-29 20:08
〔即時新聞／綜合報導〕市場研究公司「Counterpoint Research」27日公布一項數據指出，蘋果iPhone在去年已不再是中國最暢銷手機，其銷售量已被中國本土手機品牌「Oppo」超越，失去蟬聯5年的最熱銷手機寶座。
根據「Counterpoint」的調查指出，若以出貨量計算，在2016年，蘋果的iPhone 6s在中國賣出1200萬支，市占率約2％，退居第二；而中國品牌Oppo的「R9」，卻賣出1700萬支左右，市占率約4％，拿下第一。
身為世界第一大智慧手機製造商的蘋果，過去曾被批評過度依賴中國市場，甚至還傳為了中國市場，不惜屈服於中國政府的壓力，如今卻在中國「走下坡」，為過去5年來，首度失去中國最賣座單一手機款式的寶座。
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