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川普「美國第一」使國際情勢不穩？ 日本逾8成民眾擔憂

日本最新民調顯示，有83.8％的日本人民擔憂川普的「美國第一」主義將導致國際形勢走向不穩。（彭博社）

2017-01-29  17:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前在就職演說中強調「美國第一」以及人民優先，不過上任以來爭議政策不斷，包括在美墨邊境築圍牆、限制7個穆斯林國家人民入境美國等，日本最新民調顯示，有83.8％的日本人民擔憂川普的「美國第一」主義將導致國際形勢走向不穩。

日本《共同社》在28、29兩日進行電訪，調查結果顯示，有83.8％的受訪者「擔憂」川普上台後導致國際形勢走向不穩定，對此「不感到擔憂」的為13.1％。針對日美兩國關係是否生變，有54.6％的受訪者認為日美關係將「惡化」，認為「沒有變化」的有34.4％，認為日美關係會「變好」的則僅有4.5％。

此外，52.6％的受訪者認為日美雙邊「可進行」貿易談判，認為「沒必要進行」的受訪者則佔36.4％。

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