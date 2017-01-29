秘魯3層樓高酒店倒塌河中 驚險畫面曝光！

秘魯南部一間蓋在河邊的3層樓高酒店，因為當地洪水沖刷酒店地基，最終造成酒店失去地基支撐而整棟掉入河中。（圖截自YouTube）

2017-01-29 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日南美國家秘魯降下暴雨，造成當地嚴重洪患災情，有外媒報導指出，秘魯南部一間蓋在河邊的3層樓高酒店，因為當地洪水沖刷酒店地基，最終造成酒店失去地基支撐而整棟掉入河中，整個過程都被民眾拍了下來。

綜合外媒報導，近日秘魯南部下起大雨，讓利爾凱鎮（Lircay）上一間緊鄰河畔的3層樓高酒店岌岌可危，該間酒店的地基被湍急河水沖刷侵蝕，終於被掏空殆盡後，酒店終於失去支撐而墜入河中，整個過程都被圍觀民眾拍攝下來。所幸當地政府早已疏散居民，因此倒塌事件沒有造成人員傷亡。

秘魯氣象部門表示，秘魯中南部在未來數個月中還會出現暴雨，除了酒店倒塌以外，當地還有約有1千至1500間房屋被洪水侵襲。

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