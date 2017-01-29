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報復川普穆斯林禁令 伊朗將禁止美國人入境

川普對穆斯林及難民發出禁令，引起國內反彈。（歐新社）

2017-01-29  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署一系列打擊移民的行政命令，影響所及遍布全球。其中，被列入禁止入境美國的伊朗已揚言，要禁止美國人入境伊朗作為報復手段之一。

川普所簽署的行政命令中，明定7個以穆斯林為主體的國家，伊拉克、敘利亞、伊朗、葉門、蘇丹、利比亞、索馬利亞，在未來90天內禁止入境美國。

綜合外媒報導，這項政策在美國國內產生影響，預估有100至200名旅客在美國機場遭到拘留，不少美國民眾紛紛聚集到機場抗議。伊朗痛批川普的做法是對穆斯林的「公開侮辱」，將採取不同手段報復，其中之一便是禁止美國人入境伊朗。

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