2017-01-29 19:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國華盛頓國家動物園近日在Twitter貼出僅4個月大的海豹照,可愛的模樣竟掀起一場「賣萌大戰」,引來其他動物園、水族館紛紛留言,貼出自家最得意的動物圖片,讓觀戰的網友大飽眼福。

華盛頓國家動物園率先貼出小海豹的照片,無辜又可愛的模樣,擄獲不少網友的心。不過卻有網友在下方標記了維州水族館(Virginia Aquarium)的帳號,並表示:「該你了,維州水族館。」

收到戰帖的維州水族館當然不甘示弱,貼出魚鷹與海獺共舞的照片,雙倍還擊;而華盛頓國家動物園再以一隻紅毛猩猩寶寶回擊,再度以「賣萌」為主攻,融化不少網友,並直接標記水族館,挑戰意味濃厚。

水族館接著貼出一隻小海龜的照片,只見照片中,這隻嬌小的海龜伸直雙手,任由工作人員撫摸肚子;華盛頓國家動物園也貼出一隻小黑鼬打哈欠的照片迎擊。

而先前引起「戰火」的該名網友,見到反應熱烈,隨後也標記更多的動物園,並紛紛貼出小老虎打架、圓滾滾地貓熊寶寶、號稱世界上最小的鹿「普度鹿」(Pudu)等,讓不少網友大飽眼福。

@SarahJanetHill #challengeaccepted We see @NationalZoo 's seal pup, and raise an otter/osprey combo. pic.twitter.com/D9zDWXxuDb