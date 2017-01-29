中客大馬乘船失聯非首次 網友：百慕達三角？
2017-01-29 17:31
馬來西亞一艘載有28名中國遊客的快艇，昨日從沙巴州首府亞庇駛往沙巴環灘島時失聯，目前已有3人獲救，部分遊客仍在海上漂浮。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一艘載有28名中國遊客的快艇，昨日從沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）駛往沙巴環灘島（Pulau Mengalum）時失聯，目前已有3人獲救，部分遊客仍在海上漂浮。此次事件已非首次，去年6月23日，12名中國遊客乘坐快艇，由沙巴美人魚島返回古打毛律縣港口途中，因惡劣天氣而一度失去聯絡。
綜合外媒報導，當時馬來西亞海警派出3艘船隻參與救援，12名遊客在翌日凌晨被成功救起，並送至當地醫院接受全面檢查和救治，經診斷後並無大礙。
許多網友對於馬來西亞繼馬航MH370客機後，再度發生中國遊客失聯情形，稱馬來西亞就像「百慕達」一般，對於當地運輸工具已失去信心，希望當地政府正視交通工具的安全問題。
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