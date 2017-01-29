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口嫌體正直？ 中國成韓化妝品出口暴增最大功臣

2017-01-29  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕南韓貿易協會今日發布數據表示，2016年南韓化妝品出口額達到39.71億美元（約1252億新台幣），相較於2015年度大增44.3％，其中光是出口至中國的化妝品金額就達到14.5億美元（約457億新台幣），占整體出口額的36.5％

根據南韓《韓聯社》報導，大韓化妝品協會數據則顯示，2016南韓化妝品出口額達到41億美元（約1293億新台幣），相較於2015年度大增42％，出口國達到130餘國之多，其中出口至中國的比重最高。然而中國因「薩德反導彈系統」對南韓祭出「限韓令」，使得多數韓國公司股價都因此受影響，其中主要生產化妝品及保養品的愛茉莉太平洋集團（Amore Pacific）股價雖大跌，但去年業績仍取得大幅增長。

南韓保健福祉部人士指出，中國人隨著收入增加，對健康及美容保養日漸注重，促使化妝品市場不斷擴散，加上中國政府去年調整消費稅率凸顯消費心理，可說是南韓化妝品出口大增的關鍵因素之一。

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  • 南韓貿易協會今日發布數據表示，2016年南韓化妝品出口額達到39.71億美元，較於2015年度大增44.3％，其中光是出口至中國的化妝品金額就占整體出口額的36.5％。（圖擷取自韓聯社）

    南韓貿易協會今日發布數據表示，2016年南韓化妝品出口額達到39.71億美元，較於2015年度大增44.3％，其中光是出口至中國的化妝品金額就占整體出口額的36.5％。（圖擷取自韓聯社）

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