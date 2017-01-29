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憂心川普反科學 數十萬網友響應「科學遊行」

憂心政府反科學立場，美國民間將發起「科學遊行」。（路透）

2017-01-29  16:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自參選以來爭議不斷，其中為人所詬病的一點，就是他對「全球暖化」抱持懷疑態度。對此，許多科學家及團體發起「為科學遊行」（March for Science），呼籲政府重視科學。

川普在就職完成後，白宮官方網站隨即移除氣候變遷專用網頁，明確提及「氣候變遷」及「全球暖化」的用詞也都遭刪除，其能源政策也令外界憂心將使全球環境問題惡化。這讓科學界相當憂心，因此他們透過網站和社群媒體發起遊行。聲明中指出，「科學遊行是一個多元、無黨派，希望藉由政資助及公共政策中的科學面，作為美國繁榮的基礎。」

他們強調，「科學引領著我們每個人的生活，對國家領導人與立法者至關重要，因此，希望政府支持科學研究，並將其納入決策時的考量。」目前推特和臉書上分別有20萬名以上的網友響應。至於遊行的確切日期仍在安排，主辦方表示將盡快對外公布。

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