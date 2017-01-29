蒐集川普召妓畫面 前KGB特工疑曝光遭暗殺

2017-01-29 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前被媒體爆料，曾在俄羅斯召妓且大玩淫穢遊戲，畫面還遭俄國當局掌握，但川普和俄國總統普廷皆極力否認。如今又有消息指出，負責協助蒐集畫面的俄國前KGB（國家安全委員會）特工遭到暗殺，令整起事件更添懸疑。

綜合外媒報導，前KGB特工Oleg Erovinkin，協助英國MI6（秘密情報局）蒐集川普的私密檔案，但他在去年12月26日，被發現死於自己車子後座。

當局聲稱Oleg Erovinkin是因為心臟病發死亡，但從事俄國國安研究的專家Christo Grozev指出，Oleg Erovinkin協助MI6蒐集川普的負面證據，但因為身分曝光遭到暗殺，消息則被克林姆林宮掩蓋。