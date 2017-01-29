和川普唱反調 加拿大總理：我們歡迎難民

杜魯道迎接敘利亞難民。（圖片擷取自「Justin Trudeau」臉書）

2017-01-29 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署行政命令打擊移民，造成國內抗議聲浪不斷。鄰近的加拿大則和川普持相反立場，總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特上發文表示，加拿大會對難民敞開大門。

杜魯道在推特上寫到，「對於那些躲避迫害、恐怖主義和戰爭的人們，無論你的信仰為何，加拿大歡迎你們。」杜魯道隨後還貼出一張2015年，在機場迎接敘利亞難民的照片，標籤「歡迎來到加拿大」。

川普針對以穆斯林為主體的7個國家發布禁令，使得部分人士抵達美國機場時遭到滯留，恐將被遣返。但稍早紐約聯邦法官做出裁決，要求暫緩遣返移民。