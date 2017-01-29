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川普簽移民禁令後隔天 德州清真寺就傳大火

德州一間清真寺28日清晨發生大火，消防員花了4小時才將大火撲滅，清真寺也因此全毀，目前消防當局仍在調查起火原因。（圖截自網路）

2017-01-29  14:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日簽署一項極具爭議的行政命令，禁止敘利亞、伊拉克等7個穆斯林國家國民入境美國至少3個月。有外媒報導指出，就在這項法令簽署過後的隔天，德州維多利亞市一間清真寺就發生大火，消防員花了4小時才將大火撲滅，清真寺也因此全毀，目前消防當局仍在調查起火原因。

綜合外媒報導，這座於2000年建成的清真寺於28日凌晨被一名便利超商店員發現起火，多輛消防車抵達現場灌救，但火勢相當猛烈，清真寺建築多處都被燻黑，火勢被撲滅後，還可見清真寺的圓頂塌下，損毀相當嚴重，所幸沒有人員受傷。消防單位正調查起火原因，當地消防局長呼籲公眾不要對火災原因作出任何揣測。

清真寺的負責人沙希德（Shahid Hashmi）表示，在火災後已有不少熱心人士捐款協助重建，他個人不會猜測起火原因來自於縱火，但清真寺在本月21日被小偷入侵並偷走筆記本電腦，更早還於2013年被一名男子在建築物正面噴漆破壞。

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  • 多輛消防車抵達現場灌救，但火勢相當猛烈，清真寺建築多處都被燻黑。（美聯社）

    多輛消防車抵達現場灌救，但火勢相當猛烈，清真寺建築多處都被燻黑。（美聯社）

  • 清真寺的負責人表示，在火災後已有不少熱心人士捐款協助重建，他個人不會猜測起火原因來自於縱火。（美聯社）

    清真寺的負責人表示，在火災後已有不少熱心人士捐款協助重建，他個人不會猜測起火原因來自於縱火。（美聯社）

  • 消防單位正調查起火原因，當地消防局長呼籲公眾不要對火災原因作出任何揣測。（圖截自網路）

    消防單位正調查起火原因，當地消防局長呼籲公眾不要對火災原因作出任何揣測。（圖截自網路）

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