日本節目揭露中國導遊超愛騙 要同胞購高價商品
2017-01-29 14:15
導遊兜售聲稱只在日本出售且獲諾貝爾獎的化妝品，及具防癌效果的植物酵素保健品。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕日本電視台的新聞節目《NEWS ZERO》25日晚間播出一段關於中國遊客特別報導，指出中國導遊誘騙中國籍遊客，兜售聲稱只在日本出售且獲諾貝爾獎的化妝品，及具防癌效果的植物酵素保健品。導遊為避免遊客自由外出購物，安排團員住在較偏遠地區，距離東京市區約有1小時車程。
綜合媒體報導，《NEWS ZERO》日前委託一名中國遊客暗中拍攝他所參與的旅行團旅程，記錄黑心導遊誘騙中國遊客購買高價商品。為期6天5夜的旅行團，從大阪出發，遊經京都清水寺、愛知縣熱田神宮，於靜岡縣看過富士山後再到山梨泡溫泉，最後到東京觀光，路程約1100公里，行程相當緊密。《NEWS ZERO》透露，該導遊介紹景點時，「都是胡說八道」。
該名導遊向遊客聲稱，「日本化妝品獲得過諾貝爾獎」。癌症不需要做手術，只需吃一種健康食品就不會得癌。導遊還謊稱，日本觀光廳已規定日本各項貨品的價格，所以不用在意在哪裡購買。
因為該名導遊能使用流利的中文，所以被懷疑是中國人在國外騙欺中國同胞的案例。
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