上海迪士尼熱潮再現 花一整天只玩3設施
2017-01-29 13:55
上千名遊客在排隊等待安檢，光是排隊入園就大概要等1小時以上。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國上海迪士尼先前傳出熱潮不如以往，不過近日時值春節，仍有大批遊客湧入迪士尼，現場超過數千名遊客等待入園安檢，園方甚至已經停止前天和昨天的現場售票，只為了消化提前購票的遊客人潮。
根據中國《新民晚報》報導，上海迪士尼在當地今天早上9點左右，已有上千名遊客在排隊等待安檢，光是排隊入園就大概要等1小時以上，期間仍有遊客不斷從車站和停車場走來。為了消化爆量人潮，園方在除夕就已經停止現場售票，今日以及明後兩天也不會販售當天門票，只有提前購票的遊客可以入園。
園內熱門遊樂設施如「翱翔飛越地平線」、「雷鳴山漂流」、「創極速光輪」兩小時以上，其中「翱翔飛越地平線」預計排隊時間更要3個半小時。有網友則說，昨日花了一整天才玩了3個設施，很難想像今日的排隊時間。
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