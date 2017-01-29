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馬來西亞快艇失聯 載有28名中國遊客

2017-01-29  12:43

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）的快艇，28日駛往沙巴環灘島（Pulau Mengalum）時失聯，船上約有28名中國乘客，目前正在進行搜救中。

綜合媒體報導，這艘失聯船隻約載有28名中國遊客、1名船長和2名船員，在當地時間28日上午9時，從亞庇駛往沙巴環灘島，昨日晚間曾發出求救訊號。

馬來西亞海事執法機構（MMEA）表示，目前相關部門正展開海上搜救，並要求皇家馬來西亞空軍協助。中國領事館表示，截至今日上午9時，馬來西亞海、空軍和海岸巡防隊等已先後派出8艘船艦和2架飛機參與搜救行動，但尚未找到失聯船隻。

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  • 馬來西亞沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）的船隻，28日駛往沙巴環灘島（Pulau Mengalum）時失聯。（圖擷取自Google地圖）

    馬來西亞沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）的船隻，28日駛往沙巴環灘島（Pulau Mengalum）時失聯。（圖擷取自Google地圖）

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