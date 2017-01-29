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歐蘭德籲川普 拒絕保護主義並接納難民

2017-01-29  05:44

〔中央社〕法國總統歐蘭德今天警告美國總統川普，切勿採行保護主義立場，他也呼籲川普尊重接納難民的原則。

法新社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace ）發布聲明說，歐蘭德與川普通電話時強調，「保護主義立場會造成經濟和政治上的後果」。

川普昨天簽署行政命令，暫停實施美國的安頓難民計畫120天。

歐蘭德就此表示，捍衛民主原則必須接受「民主所植基的原則，尤其是接納難民」。

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