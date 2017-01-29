川普與梅克爾同意 北約聯盟十分重要
2017-01-29 05:28
〔中央社〕德國總理梅克爾和美國總統川普今天發布聯合聲明說，他們同意北大西洋公約組織（NATO）十分重要，而所有北約成員國都必須為共同安全承擔公平的付出。
路透社報導，德國政府發言人在獲得兩國認可的聲明中表示，川普和梅克爾今天通電話，談及中東、北非、兩國與俄羅斯的關係以及東烏克蘭的衝突等議題。
他又說，梅克爾與川普同意擴大兩國合作，打擊恐怖主義和好戰勢力。
川普接受了梅克爾邀請，將參加7月在漢堡舉行的20國集團（G20）高峰會，他也表示期待梅克爾能很快訪問華府。
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