川普下令阻難民入境 維權團體提告挑戰
2017-01-29 02:28
〔中央社〕美國總統川普下達命令，停止讓難民和七個穆斯林國家的旅客進入美國後，維權團體今天對他提出法律挑戰，希望封殺這項據稱造成許多人在機場遭到非法拘押的命令。
兩名伊拉克男子持有可以入境美國的簽證，昨晚卻在紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy Airport）遭到拘捕，原因是川普昨天簽署行政命令，規定四個月內停止讓難民入境，也暫時禁止來自敘利亞等七個穆斯林國家的旅客入境。
移民團體和美國民權聯盟（ACLU）派出的律師在紐約市布魯克林區的聯邦法院提出訴訟，他們代表遭到拘押的兩位伊拉克男子提告。
這項訴訟為所有持有有效文件但在美國各機場遭遇相同情況的人請命，要求法官下令釋放這兩名男子，以及阻止當局執行川普的命令。
白宮尚未就這項訴訟發表評論。川普昨天表示，他這項命令將有助保護美國人免於受到恐怖攻擊。
「紐約時報」（New York Times）報導，美國機場當局自昨晚開始拘押相關旅客。在紐約遭拘押的兩名伊拉克男子之一，已在伊拉克為美國政府工作10年，另一人則是要到美國和曾為美國安全包商工作的妻子團聚。
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