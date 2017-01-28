BBC記者犀利提問 川普：美英關係就結束吧！

川普面對BBC記者的犀利提問，笑稱要結束美英關係，讓英相梅伊笑得尷尬。（圖擷自每日郵報）

2017-01-28 17:33

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統川普27日與英國首相梅伊在白宮進行雙邊會談並舉行聯合記者會，卻被英國廣播公司BBC的政治記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）質問政策。川普對梅伊開玩笑說，要結束美英關係。

《每日郵報》報導，BBC記者昆斯伯格對川普的刑求手段、俄國議題、禁穆斯林等等爭議政策提出質疑，川普轉頭向一旁的梅伊開玩笑說，「你選的記者提出這樣的問題嗎？（美英）關係就結束了吧。」梅伊只是一臉尷尬地笑著。

儘管如此，川普仍回答了BBC記者的尖銳提問。川普說，關於刑求（水刑），將交由與他意見相左的國防部長馬提斯（James Mattis）定奪；在俄國議題上，川普說對普廷還不太熟稔，希望兩國發展「美好關係」。川普也說，他無法預測與其他國家的關係能有多好。

去年獲選為英國年度最佳記者的昆斯伯格，在中國國家主席習近平造訪英國時向習提出關於充滿爭議的中國人權問題，此舉贏得讚賞。

昆斯伯格在27日記者會的表現有褒有貶。有網友說，「謝謝昆斯伯格禮貌地展現英國對川普總統的質疑。梅伊，你聽到了嗎？」也有網友批評，「樂見川普壓下危言聳聽的昆斯伯格，典型的BBC記者，靠著在記者會提出負面問題得獎。」

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