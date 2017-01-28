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台鐵列車撞到不明物品 后里至豐原雙向單線行車
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鐵路工人飛撲救出母女 自己卻遭火車撞死

2017-01-28  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉首都達卡的58歲鐵路工人米亞（Badal Mia），昨日在值班時注意到一名女子帶著一個5歲的小女孩試圖穿越軌道，這時有輛列車正全速朝她們駛去，米亞立刻飛撲過去將母女從鐵軌上推開，但列車接著就輾過米亞的身軀，讓他當場身亡。

據《每日郵報》報導，鐵路經理薩曼（Aktarer Zaman）表示，失去這樣的同事是讓人震驚的，但米亞無疑是一個真正的英雄。事實上米亞是8個小孩的父親，而且再過幾個月就要退休了，沒想到卻在自己的工作場所失去了性命。

在南亞這類致命的鐵路事故相當常見，因為在將近2500個鐵路平交道中，有40％左右是是沒人看守的。過去6年裡，孟加拉至少有152人在鐵路意外中喪生。

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  • 孟加拉首都達卡的58歲鐵路工人米亞（Badal Mia），飛撲拯救差點被列車撞擊的母女，但他卻被列車輾過身亡。（圖擷自《每日星報》）

    孟加拉首都達卡的58歲鐵路工人米亞（Badal Mia），飛撲拯救差點被列車撞擊的母女，但他卻被列車輾過身亡。（圖擷自《每日星報》）

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