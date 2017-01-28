川普再簽行政命令 1.34億人暫無法入境美國
2017-01-28 16:23
川普在華府時間27日簽署極端審查穆斯林行政命令。（彭博）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國新任總統川普於華府時間27日大筆一揮，再度簽下爭議行政命令，穆斯林國家的公民暫時不得入境美國，恐影響全球超過1.34億人，命令立即生效。美國有線電視新聞網CNN批評，這只是川普建立邊境禁令的第一步。
CNN報導，該行政命令禁止伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門的「所有公民」至少在接下來的90天內入境美國，外交大使和國際組織的成員享有豁免權。
根據世界銀行（World Bank）2013年的人口普查數據，影響人數至少1.34億人。這些被列為黑名單的國家在2016年被列為簽證的「關注國」。
根據CNN，該命令也指示國土安全部部長執行30日的審核，判定哪些國家未替該國申請美簽的公民提供「足夠資料」。路透也指出，暫停入境令的目的，是讓國土安全部、國務院、以及國家情報總監有時間決定各國需要提供哪些資料，以確保簽證不會發給危及國安的人。
川普27日在五角大廈表示，「我正在建立一套新的審查措施，把極端主義的伊斯蘭恐怖分子黨在美國門外」，「我們只想要支持我國、深愛我國人民的人入境。」
華府民權團體「穆斯林擁護者」（Muslim. Advocates）表示，即使是持「綠卡」、可在美國生活、工作、永久居住的人民，也被建議在出國前諮詢移民律師。
除此之外，為了讓政府檢視是否需要加額外的安檢措施，該命令也暫停難民重新安置計畫，時間長達4個月。儘管如此，川普在電視訪談中提到，仍優先保護基督教徒、以及雅茲迪族等少數種族。有法學專家表示，此命令恐面臨宗教歧視的挑戰。
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