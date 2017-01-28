異於歐巴馬「文青」治國 川普國安團隊遭諷「軍政府」

美國總統川普鐘情於任命軍方人士，國安名單遭諷「跟軍政府沒兩樣」。（美聯社）

2017-01-28 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普不顧反對堅持在美墨邊境築牆，簽屬行政命令禁止穆斯林入境及拉高接收難民的門檻，種種強硬手段惹得自由派與民主黨不滿。目前川普在白宮國安會議所任命的人員，也遭非議，有別於前任總統歐巴馬的「文青治國」，川普國安名單清一色都是有實戰經驗的軍方人員，遭外界諷刺「根本軍政府」。

綜合外媒報導，由美國國安顧問佛林（Michael Flynn）主導美國外交軍事政策的白宮國安會重要人事安排，近期陸續公布名單，由於總統川普偏好受任人士具實戰經驗，因此在名單中，清一色都是軍方人員，亞洲資深主任由曾在陸戰隊服役的前《華爾街日報》與《路透》駐亞洲特派員博明（Matt Pottinger）擔任、陸軍上校雷伯恩（Joel Rayburn）主管伊朗、敘利亞事務；中東地區則由陸軍退役上校哈維（DerekHarvey）主管。

曾在中東與東歐服役的陸軍退役上校湯普森（Andrea Thompson），則由佛林指派出任副總統國安顧問與總統副助理。湯普森曾任國土安全委員會幕僚，為白宮少數的女性官員。

川普團隊指出，應有別於歐巴馬政府著重在外交政策，把重點聚焦在中東政策的重塑，處理IS的問題、敘利亞內戰、伊朗核武等等不穩定軍事情勢，不僅能有效控制預算外，還能強化美國實力。

川普內閣這種軍事重於外交的策略，遭致自由派與民主黨陣營批評，認為應替美國做整體思考，而不是建構一個「軍政府」。據悉，川普針對亞洲策略的商議者，一樣是軍方人員，曾在太平洋艦隊服役7年的前競選總幹事巴農（Steve Bannon）。