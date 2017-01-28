「起司」持槍搶劫披薩！ 被逮後將被起訴重罪
2017-01-28 14:53
〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州約克郡有位名叫起司（Sheldon Cheese）的17歲少年，涉嫌夥同另一名友人搶劫披薩外送員，得手兩個披薩和25美元（約新台幣790元），最後兩人雙雙被逮，並面臨重罪起訴。
據《今日美國報》（USA Today）報導，起司和18歲的朋友亞歷山大（Logan Alexander）於星期二（24日）晚間叫了披薩外送，當送貨員抵達時，起司敲了敲他的車窗，外送員不疑有他下車時，卻赫然發現亞歷山大站在身後持槍指著自己。
披薩送貨員接著被刺傷，只得交出披薩和現金。警方接到通報後立即出動，在案發現場發現亞歷山大的車，入內搜查後發現了起司的錢包和身分證，警方因此順利逮捕兩人。
約克郡檢察官辦公室發言人指出，由於起司涉及搶劫重罪和同謀等犯行，儘管起司才17歲，仍將以成年人的身分將他起訴。
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