川普要在美墨邊界築牆 在美福州人：偷渡辦法很多

墨西哥蒂華納（Playas de Tijuana）與美國接壤的藩籬。（法新社）

2017-01-28 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普鐵了心在要美墨邊界築牆，各地政府、不少民意代表跳出來反對，許多民眾對此也想當不滿，但在紐約的華人社區卻出奇平靜，當地的福建移民佔多數，但他們相當淡定，認為要偷渡有的是辦法！

《大紀元》報導，在紐約市布魯克林區日落公園開雜貨店的福州人說，川普築牆政令沒什麼，美墨邊境本來就有牆，現在只是蓋高一點，有關係嗎？反正福建移民還可以透過海上偷渡，方法有很多！

在當地擔任精品店員工的廣州人覺得這項政令有好有壞，壞處是一些華裔非法移民要擔心受怕了，但好處是治安會好很多，也不會有那麼多人占用社會福利，浪費社會資源。