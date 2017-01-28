曾被指要暗殺彭明敏 華裔幫派大老洛城中刀身亡

歷史悠久的華人幫派合勝堂驚傳兇殺命案，合勝堂主席楊祖浩和元老甄明遭刺死，警方已封鎖現場，並追緝在逃兇嫌。（美聯社）

2017-01-28 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉機唐人街當地時間26日下午發生一起兇殺命案，兩名60多歲男子遭人拿刀刺死，其中一名死者為甫擔任合勝堂主席的楊祖浩，震驚僑界，目前兇手仍在逃。

綜合媒體報導，歷史悠久的華人幫派合勝堂在洛杉磯當地時間26日下午發生一起兇殺命案，兩名男子在堂口內遭人拿刀刺死，死者為63歲的合勝堂主席楊祖浩和60歲合勝堂元老甄明，據了解兇手是名華裔30多歲男子，疑似要來堂口借錢和甄明發生口角，憤而持刀刺向甄明頸部，聞聲前來調解的楊祖浩也身中多刀，兩者皆身亡，警方已封鎖現場，並追緝在逃兇嫌。

楊祖浩不僅是合勝堂堂主和美洲洪門元老，還被懷疑是華青幫前高層成員，1996年台灣總統大選，傳言楊祖浩受雇要暗殺當時的民進黨總統候選人彭明敏，他當時多次重申沒聽過彭明敏，還親自搭機來台欲證明自己的清白，不過一下飛機就遭國安局逮捕，隨後被遣返；之後楊祖浩遊走兩岸發展，至2009返回洛杉機唐人街。