白宮把英國首相名字拼錯 當場變成AV女優

英國首相梅伊（Theresa May，左）訪美，白宮卻將她的名字拼成AV女優Teresa May（右）的名字。（圖擷自《今日俄羅斯》）

2017-01-28 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）赴美拜會美國總統川普，但白宮人員卻將她的名字拼錯，少了一個字母h變成「Teresa May」，然而這卻是一位AV女優的名字，白宮發現錯誤後已進行修正。

據《衛報》報導，這項錯誤首先是發生在安排行程的備忘錄上，接著又在川普與梅伊會面和用餐的細節規劃上發生2次，總共拼錯了3次，這個拼寫錯誤已改正過來，但相關記錄早就在網路上流傳。

根據美國在2011年的取名調查，「Theresa」這個名字排在1000名之外，是個較少用到的字詞，而且白宮職員有可能受到知名的特蕾莎修女（Mother Teresa）所影響，才不知不覺拼錯了字。