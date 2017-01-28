| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

被迫娶別人遭女友斷陰莖 癡男仍護女友稱自宮

一名男子因為種姓制度，被迫與別的女子結婚，他的女友憤而將男子陰莖砍斷。（圖取自每日郵報）

2017-01-28  13:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度發生一起離奇的砍陰莖事件，一名男子因為種姓制度，被迫與別的女子結婚，他的女友憤而將男子陰莖砍斷，但男子為了保護女友，仍聲稱是自己「自宮」。

《每日郵報》報導，印度一名23歲男子，與20歲女友已交往3、4年，但因為種姓制度，男子無法取女友為妻，被迫另娶他人。對此女友感到非常不滿，因此以做愛為由，將男友帶回住處，然後用鐮刀砍下男子陰莖。

報導指出，送醫後，男子為了保護女友，向醫生和家人說是自己砍斷陰莖。但在警方調查下，女友仍依殺人未遂遭逮捕，男子的陰莖則已無法復原。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 自宮
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初一】新年有餘
剩菜新食✿料理變身
過年解膩✿蔬食年菜
親友聚會✿開胃小菜
年節廚餘輕鬆處理
轉寄

標題：被迫娶別人遭女友斷陰莖 癡男仍護女友稱自宮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月28日‧星期六‧丁酉年正月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.