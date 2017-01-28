被迫娶別人遭女友斷陰莖 癡男仍護女友稱自宮

一名男子因為種姓制度，被迫與別的女子結婚，他的女友憤而將男子陰莖砍斷。（圖取自每日郵報）

2017-01-28 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度發生一起離奇的砍陰莖事件，一名男子因為種姓制度，被迫與別的女子結婚，他的女友憤而將男子陰莖砍斷，但男子為了保護女友，仍聲稱是自己「自宮」。

《每日郵報》報導，印度一名23歲男子，與20歲女友已交往3、4年，但因為種姓制度，男子無法取女友為妻，被迫另娶他人。對此女友感到非常不滿，因此以做愛為由，將男友帶回住處，然後用鐮刀砍下男子陰莖。

報導指出，送醫後，男子為了保護女友，向醫生和家人說是自己砍斷陰莖。但在警方調查下，女友仍依殺人未遂遭逮捕，男子的陰莖則已無法復原。