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邊境築高牆引發爭議 美墨總統電話交談
2017-01-28 03:44
〔中央社〕在美國總統川普計劃在邊境築高牆之際，墨西哥官員指出，墨國總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）和美國總統川普今天互通電話交談。
這名要求匿名的墨國總統辦公室官員表示，「我能夠證實他們互通電話」，但他未提供美墨兩國總統交談內容更多的細節。
在這次電話交談前1天，潘尼亞尼托取消下週就川普堅持墨國支付築高牆費用而前往華府與川普見面的行程。
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