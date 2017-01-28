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英首相梅伊抵達白宮 川普總統親自迎接
2017-01-28 01:52
〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天抵達白宮與美國總統川普會談，成為川普就職1週以來，首位與他會面的外國領袖。
穿著紅色服裝的梅伊由川普親自迎接。兩人將在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會談，之後舉行聯合記者會。
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