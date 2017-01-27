川普上台首週施政表現 36％贊同 44％不滿

2017-01-27 23:50

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國昆尼皮克大學26日公布新總統川普上台首週的施政滿意度的民調，36%的受訪者表示贊同川普上台首週的工作表現，44%表示不滿意。

川普上台後立刻透過簽署總統行政命令落實多項競選承諾與推翻前朝政策，包括撤銷歐版健保以及在美國與墨西哥邊界築牆等；但即便川普如此戮力從公，民眾對他首週施政表現的不滿意度仍高於滿意。

相較之下，民眾對於甫卸任的前總統歐巴馬在2009年首度就職時的首週施政表現，滿意與不滿意度分別為59%與25%。