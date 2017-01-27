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川普推特嘴不完 批墨西哥老佔美國便宜

川普推文嗆墨總統潘尼亞尼托（見圖）別來華府，潘川會因此告吹。（美聯社）

2017-01-27  23:51

〔編譯周柏憲／綜合報導〕和墨西哥總統潘尼亞尼托槓上的美國總統川普，不滿墨國不願支付邊境圍牆經費，昨日嗆潘尼亞尼托「最好別來華府」之後，隔日又再推特嗆墨「佔美國便宜」。

川普27日的推文說，「墨西哥佔美國便宜的時間也夠長了。鉅額貿易逆差，對疲弱的邊境管制又沒什麼幫助，勢必得改變，現在就要！」

一名關注性別平等和人權的記者與學者賀德林（Simon Hedlin）在川普推文留言，「美墨在2015年的貿易和服務總額為5836億美元，現在佔了便宜嗎？」、「美國對墨西哥的出口服務總值為308億美元，自1993年以來（在北美自由貿易協定以前）成長了200倍。」

潘尼亞尼托26日被川普在推特嗆完「最好別來」之後，同日在推特表示，「我國今早通知白宮，我將不會參加原定下週二與美國總統的工作會議。」川普聲稱，這是兩人的共同決定。

相關推文請見：

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  • 墨西哥蒂華納（Playas de Tijuana）與美國接壤的藩籬。（法新社）

    墨西哥蒂華納（Playas de Tijuana）與美國接壤的藩籬。（法新社）

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