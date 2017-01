川普推特嘴不完 批墨西哥老佔美國便宜

2017-01-27 23:51

〔編譯周柏憲/綜合報導〕和墨西哥總統潘尼亞尼托槓上的美國總統川普,不滿墨國不願支付邊境圍牆經費,昨日嗆潘尼亞尼托「最好別來華府」之後,隔日又再推特嗆墨「佔美國便宜」。

川普27日的推文說,「墨西哥佔美國便宜的時間也夠長了。鉅額貿易逆差,對疲弱的邊境管制又沒什麼幫助,勢必得改變,現在就要!」

一名關注性別平等和人權的記者與學者賀德林(Simon Hedlin)在川普推文留言,「美墨在2015年的貿易和服務總額為5836億美元,現在佔了便宜嗎?」、「美國對墨西哥的出口服務總值為308億美元,自1993年以來(在北美自由貿易協定以前)成長了200倍。」

潘尼亞尼托26日被川普在推特嗆完「最好別來」之後,同日在推特表示,「我國今早通知白宮,我將不會參加原定下週二與美國總統的工作會議。」川普聲稱,這是兩人的共同決定。

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!