快訊年前修修臉 美學心指標
逾8成菲國人民 要杜特蒂聲張南海主權
2017-01-27 23:17
親中離美的菲律賓總統杜特蒂。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂是否該堅持他的親中政策呢？根據菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia），超過8成的菲國民眾認為杜特蒂應聲索南海（菲國稱「西菲律賓海」）的主權。
每日訊問者報報導，2016年12月6-11日採訪1200人，在「政府應聲張南海主權，並堅持常設仲裁法院對南海案的裁決」的選項上，有8成4的人表示支持杜特蒂聲張南海主權，當中則有4成4的人表示「非常支持」，「可能贊成也可能反對」為12%。
該民調也調查，菲律賓是否該和中國與俄國展開國防合作，有47%民眾表贊成、18%反對、34%為可能贊成也可能反對。反之，受測者在「與美國發展安全或是國防關係對菲國有益」選項中，表贊成的民眾也是47%，不贊成者為18%、34%為可能贊成也可能反對。
亞洲脈動總監塔努達（Tanunda）認為，民眾支持度不夠高，而且「菲律賓人應該與中俄發展安全或是國防關係，並非美國。」
儘管如此，每日訊問者報指出，亞洲脈動稍早公布菲國人民對與菲律賓合作的國家與機構的信任度調查，發先菲對日本和美國的信任度比中國和俄國還高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《桃色風暴》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 查附隨組織 2.24救國團聽證會
- 童妻居然被打6年 柯P︰家暴通報有問題
- 20年來沒年夜飯 男子槍擊母親男友的店
- 《寒冬送暖》4人包2萬1 讓彩券伯過好年
- 鄧麗君的送行者 遺體美容師洩密被起訴
- 美女賣「聲」叩客 地下期貨海撈2億
- 《主廚上菜 》 吳秉承×郭主義×王輔立 金山寶船滿福袋
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 自由廣場》高科技人員不敢鮭魚返鄉？
- 17歲台灣好小子 今澳網攻頂
- 美3大指數續創新高 歐亞跟漲
- 社論》台灣的除舊與佈新
- 林志傑返鄉 老隊友也討拍
- 南瑤宮像田徑場 搶到頭香重賞8888元
- 美國股市創新高 多數民眾分不到好處
- 國道車潮 估初三最塞
- 溫馨快遞 中市3百萬扶弱400戶
- 小英初一發紅包 屏東鄉親先卡位
- 自由廣場》一黨獨大 一黨獨富
- 綠營議員服務處喬遷 小英開運小紅包索取一空
- 走春遊南投 APP掌握即時路況
- 8韓女報案遭性侵 士檢昨收案調查
- 每條命都可貴 獸醫向勇消致敬
- 肉攤沒人顧 野貓啃完賣給客人吃
- 麥寮僅初一 雲林停收垃圾約4天
- 魏少飛越大鳥 60次大三元
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 澳網》蠻牛5盤拖垮小費德爾 澳網再度決戰費爸
- 新北除夕垃圾3500噸 比平日增2.5倍
- 自由廣場》「行春」不是「走春」
- 兩雞相鬥必有一傷
- 黨產會：國發基金轉投資股權 不受中投影響
- 核三機組重啟 春節用電無虞
- 自由廣場》總統府來函
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 陽岱鋼辭經典賽 棒協︰全盤討論
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：逾8成菲國人民 要杜特蒂聲張南海主權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分