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逾8成菲國人民 要杜特蒂聲張南海主權

親中離美的菲律賓總統杜特蒂。（路透）

2017-01-27  23:17

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂是否該堅持他的親中政策呢？根據菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia），超過8成的菲國民眾認為杜特蒂應聲索南海（菲國稱「西菲律賓海」）的主權。

每日訊問者報報導，2016年12月6-11日採訪1200人，在「政府應聲張南海主權，並堅持常設仲裁法院對南海案的裁決」的選項上，有8成4的人表示支持杜特蒂聲張南海主權，當中則有4成4的人表示「非常支持」，「可能贊成也可能反對」為12%。

該民調也調查，菲律賓是否該和中國與俄國展開國防合作，有47%民眾表贊成、18%反對、34%為可能贊成也可能反對。反之，受測者在「與美國發展安全或是國防關係對菲國有益」選項中，表贊成的民眾也是47%，不贊成者為18%、34%為可能贊成也可能反對。

亞洲脈動總監塔努達（Tanunda）認為，民眾支持度不夠高，而且「菲律賓人應該與中俄發展安全或是國防關係，並非美國。」

儘管如此，每日訊問者報指出，亞洲脈動稍早公布菲國人民對與菲律賓合作的國家與機構的信任度調查，發先菲對日本和美國的信任度比中國和俄國還高。

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  • 菲國民調機構「亞洲脈動」顯示，高達8成4的民眾希望杜特蒂堅持南海仲裁、聲索南海主權。（圖擷自每日訊問者報）

    菲國民調機構「亞洲脈動」顯示，高達8成4的民眾希望杜特蒂堅持南海仲裁、聲索南海主權。（圖擷自每日訊問者報）

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