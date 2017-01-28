歐洲太空總署想登月球蓋廟 約16層樓高

歐洲太空總署公布「月球廟宇」的計畫，以此作為人類的宗教場所與團結的象徵。（圖擷自每日郵報）

2017-01-28 09:00

〔編譯周柏憲／綜合報導〕歐洲太空總署 （The European Space Agency）欲登月球建造首座人類基地，並且在沿著基地建造一座高50公尺、約16層樓高的「月球廟宇」，成為人類在月球第一個「冥想默禱的場所」。

每日郵報報導，月球廟宇即將蓋在大多時間陽光普照的沙克爾頓隕石坑（Shackleton Crater）邊緣；其4.2公里深的坑則長年在陰影中，被認為是儲存水冰的「保冰帶」，有潛力成為水、空氣、甚至是火箭燃料的主要來源。

這座月球廟宇由隸屬歐洲太空總署的「先進概念小組」 （Advanced Concepts Team）設計師盧比歐（Jorge Mañes Rubio）設計。盧比歐以月球土壤為建材，欲使用3D列印技術打造廟宇。

盧比歐的設計靈感主要來自法國18世紀傳達烏托邦理想社會的建築師布雷（Etienne-Louis Boullée）、以及勒杜（Claude-Nicolas Ledoux） ，他們的建物設計過於龐大，不適地球人類居住，但在重力僅為地球六分之一的月球上是可行的。

盧比歐說，「我和組內同事進行各種討論，猜測未來地球居住者可能的需求，他們會以什麼形式進行社交、有什麼文化和傳統活動、製造何種手工藝品。」盧比歐認為，「人類創造藝術至少有3萬年的歷史，所以我堅信，人類到了月球依然持續創作。」

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「月球廟宇」約16層樓高，設計師欲以月球土壤為建材，並使用3D列印技術打造廟宇。（圖擷自每日郵報）