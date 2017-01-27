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罵媒體、貼神秘字串 川普幕僚頻突槌
2017-01-27 23:48
〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國新總統川普放話要跟媒體持續抗戰的數天後，川普愛將、白宮首席策士巴農也跟進，大嗆媒體「閉嘴」（keep its mouth shut）；至於白宮新聞秘書史派瑟則是接連2天在推特上發奇怪字串，被虧是把密碼當推文發出來了。
巴農在26日見報的紐約時報專訪中痛罵媒體，認為曾一面倒支持民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的「媒體應該覺得丟臉與羞辱以及閉嘴」；巴農甚至要紐時引用他下面這段話：「媒體是反對黨。他們不了解這個國家，他們到現在還是不懂為何唐納．川普是美國總統。」
此外，白宮新聞秘書史派瑟25、26兩天連續在推特上發出混雜數字與英文字母、疑似登入密碼的奇怪字串，外界反應也從好笑升高為擔心，覺得2天內2度發密碼推文，「說真的，史派瑟的手機到底出了什麼事？」
衛報記者赫恩提出專業解釋，推測這應該是史派瑟的兩階段驗證碼。兩階段驗證是指登入帳戶時先鍵入自設密碼，然後再鍵入透過手機簡訊或電子郵件取得取得另一組隨機亂數密碼，才能正常登入。史派瑟應該是在剪貼這組隨機亂數密碼時，不慎將之當成推文發出來。
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