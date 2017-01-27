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川普上任一週後 明天與普廷熱線

若川普明日與普廷通電，將是川普首次以美國元首身分與俄國元首對話。（法新社）

2017-01-27  17:04

〔編譯周柏憲／綜合報導〕克里姆林宮今日表示，美國新任總統唐納川普自就任以來，將於明日（28）首次與俄羅斯總統普廷通電。

俄羅斯國家通訊社（RIA Novosti）向克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）問及，是否如美國有線電視新聞網報導，美俄兩國元首即將通電，培斯科夫回答「確實有此事」，但未提供更多詳情。

法新社、路透社指出，若兩人通電，將是川普1月20日就任以來兩人的首次對談。

兩人通話並非先例。共和黨的川普競選時曾與普廷通電，同意「正常化」美俄關係，兩人還互讚彼此的人格特質。民主黨對手希拉蕊譏川普是普廷的「魁儡」。

路透分析，先前的美國政府與俄關係緊張，這通電話將是舒緩白宮和克里姆林宮的關鍵。

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