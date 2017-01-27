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瑪丹娜嗆炸白宮 川普反酸她「噁心」

瑪丹娜激烈反對川普，日前上街頭時不只怒飆髒話，還聲稱想炸掉白宮。（美聯社）

2017-01-27  16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普20日就職，不滿他的民眾四處發動抗議，流行天后瑪丹娜甚至在21日的「女權大遊行」活動上，爆出「想炸毀白宮」的言論，引發爭議。川普26日上《福斯新聞》節目接受專訪時，反擊批評瑪丹娜「噁心！」

綜合外媒報導，川普近日接受《福斯新聞》節目《蕭恩漢尼提秀》（The Sean Hannity Show）專訪，川普在訪問中對激烈反對他的瑪丹娜評論表示，「老實說，她很噁心（disgusting）」，「我覺得她把自己傷得很重。我認為她傷害了自己的整個事業。」「我還以為她會別出心裁，但她說的話只是讓我們的國家蒙羞。」

瑪丹娜21日參與華盛頓「女權大遊行」時，對群眾表示，「是的，我很生氣、我非常憤怒，我甚至有了想炸毀白宮這樣的糟糕念頭，但我知道這麼做並不會改變什麼，我們絕對不能陷入絕望之中。」引發爭議後她則在Instagram上解釋，「我到現場來表達我自己，這就是我當時所做的，不過我也想澄清，我並不是一個暴力的人，更不會去宣揚暴力行為，人們是否有真的聽懂我想表達的，而非在我的話中挑語病這件事，是十分重要的。」

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