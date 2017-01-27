安倍誤將「云云」讀成「傳傳」 反成網路流行語

日本首相安倍晉三24日在國會答詢時口誤，成為網路熱門流行詞。

2017-01-27 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三24日在國會備詢時口誤，把「云云」（云々（うんぬん），等等之意），念成傳傳（伝伝（でんでん）），這句話立刻在網路上發酵，有網友稱安倍可以衝擊今年日本流行語大賞。

綜合日本媒體報導，24日日本民進黨的台裔黨魁蓮舫在參議院質詢安倍時表示，之前在施政演說時，把在野黨說得一天到晚扯政府後腿，要求安倍修正他的話，安倍回應：「演說中從沒提到民進黨，如果覺得不是在指你們，那民進黨聽聽就好，至於你要求的修正傳傳（應為云云，即等等之意），恕不接受」。

在日語中，「傳」被寫作「伝」，安倍疑似將「云云」誤讀成「伝伝」，事後首相官邸向《朝日新聞》坦承，「云云」與「伝伝」字型相似，首相的確出現誤讀的情況。

由於這場國會質詢透過日本NHK進行直播，安倍口誤畫面在網路上散播，「修正傳傳」（訂正でんでん）成為推特上熱門的關鍵字，有網友戲稱安倍可以角逐今年的日本網路流行語大賞。